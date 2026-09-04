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В кино про СВО актёры сниматься не хотят: Боятся? Что не так с нашим кинематографом

В кино про СВО актёры сниматься не хотят: Боятся? Что не так с нашим кинематографом

Парадокс: в воюющей России появился негласный стоп-лист для актеров и режиссеров, снимающих фильмы о войне.

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Надежда

Государство ОБЯЗАНО выделять средства из бюджета на патриотические фильмы на безвозмездной основе и не для проката в кинотеатрах, а для показа по ТВ и в инете! Только так молодежь посмотрит и, возможно, задумается о том, что происходит в стране и мире! А то ведь наше отвратительное либеральное лобби в нашей бескультурке осваивает огромные бюджетные деньги на пересъемке старых шедевров, преследуя ТОЛЬКО коммерческие цели для личного обогащения. Их не волнуют проблемы страны и что вырастет из этого поколения потребителей...