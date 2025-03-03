Зеленский не намерен отдавать России «свои земли» в обмен на прекращение огня Украина не пойдет на потерю территорий ради прекращения огня, Киев не собирается отдавать Москве «свои земли».
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Зеленский не намерен отдавать России «свои земли» в обмен на прекращение огня Украина не пойдет на потерю территорий ради прекращения огня, Киев не собирается отдавать Москве «свои земли».
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