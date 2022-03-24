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Антироссийские протесты оставят всех без унитазов и шампанского. На границе Польши и России скопились сотни фур, которых не пропускают митингующие с флагами Украины

Антироссийские протесты оставят всех без унитазов и шампанского. На границе Польши и России скопились сотни фур, которых не пропускают митингующие с флагами Украины

Крупнейший в Европе автомобильный пограничный переход, пункт пропуска Кукурыки — Козловичи на границе Польши и Белоруссии, остаётся частично заблокированным.

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