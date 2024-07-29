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Царьград

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В здании бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре продолжается ремонт

В здании бывшего кинотеатра «Россия» в Самаре продолжается ремонт

Реконструкция здания кинотеатра в Самаре близится к завершению.Подрядная организация уже завершила строительные работы и приступила к чистовой отделке помещений.

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