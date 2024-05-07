Украинский пленный Барук рассказал, как сослуживцы бросили его на поле боя

Украинский военный Евгений Барук оказался в плену после того, как сослуживцы бросили его на поле боя с контузией, полученной в результате удара ВСУ по своим позициям, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное Минобороны РФ видео рассказа пленного.
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