Украинский пленный Барук рассказал, как сослуживцы бросили его на поле боя

Украинский военный Евгений Барук оказался в плену после того, как сослуживцы бросили его на поле боя с контузией, полученной в результате удара ВСУ по своим позициям, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное Минобороны РФ видео рассказа пленного.