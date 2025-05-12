Вооруженные силы Украины пытаются закрыть свои потери в Донецкой Народной Республике. Для этого ВСУ стягивают под Красный Лиман, Славянск, Краматорск те подразделения, что проходили обучение во Франции, Британии и Чехии.
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