Репортёр

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    вылитый Собакеевич....Данилов опубликов...
  • Владимир Соловьев
    Основное вооружение составляет 120-мм  пушка с длиной ствола 55 калибров.  Для подачи боеприпасов в ствол создан авто...MW: Один из опасн...
  • Лаврентий Палыч Берия
    Красиво. Разом "краб" стал "раком" и грузовик утилизирован и боеприпасы, полагаю, и экипаж с обслугой отправился к ба...Российский «Ланце...

Перебои с поставками топлива способствуют росту цен на нефть

Перебои с поставками топлива способствуют росту цен на нефть

Июньские фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate в США выросли более чем на 1% в пятницу. Этот рост цен был вызван одним лишь сообщением о сокращении запасов сырой нефти в США и приостановкой экспорта из курдистанской провинции в Ираке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх