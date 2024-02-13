Чемпионат мира по водным видам спорта-2024. Спортсмены разыграют 5 комплектов наград в плавании

Чемпионат мира по водным видам спорта 2024 Доха, Катар Хайдайвинг Женщины, 20 м – 11:00 Плавание Начало заплывов – 19:00 Женщины 200 м, вольный стиль 800 м, вольный стиль Мужчины 50 м, брасс 200 м, баттерфляй Смешанная эстафета, 4x100 м, комплекс ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.