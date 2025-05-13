Собянин анонсировал 2025 старт новых курсов в московских колледжах

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых направлениях в столичных колледжах. С 2025 года студенты смогут изучать квантовые коммуникации, интеллектуальные системы и разработку компьютерных игр, что расширит возможности для абитуриентов.
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