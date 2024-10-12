NASA запустит космический аппарат к спутнику Юпитера Европе

NASA и компания SpaceX намерены запустить в октябре космический аппарат Europa Clipper к спутнику Юпитера Европе, сообщает сайт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
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