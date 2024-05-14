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Закон и Порядок

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Взяли главного кадровика Министерства обороны РФ?

Взяли главного кадровика Министерства обороны РФ?

СМИ пишут, что начальник Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов оказался в наручниках.

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