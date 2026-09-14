Российский интерес в освобождении армией Йемена территории своей страны

В последние дни на Аравийском полуострове произошли важнейшие для Ближнего Востока и всего мира события, изменившие геополитический расклад сил и стран региона Фото: © AP / Osamah Abdulrahman В Йемене с 2011 года — со времени «арабской весны» продолжается внутренний конфликт.
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