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Российский интерес в освобождении армией Йемена территории своей страны

Российский интерес в освобождении армией Йемена территории своей страны

В последние дни на Аравийском полуострове произошли важнейшие для Ближнего Востока и всего мира события, изменившие геополитический расклад сил и стран региона Фото: © AP / Osamah Abdulrahman В Йемене с 2011 года — со времени «арабской весны» продолжается внутренний конфликт.

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