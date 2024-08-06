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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Брэди сфотографировался с Тейтумом, Холидэем и Уайтом

Том Брэди сфотографировался с Тейтумом, Холидэем и Уайтом

Мероприятие посетил легендарный игрок НФЛ Том Брэди, который с 2000 по 2019 годы выступал за бостонский клуб «Нью-Ингленд Пэтриотс».

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