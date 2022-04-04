Hoff, Рассрочка 0-0-6!

Рассрочка 0-0-6! от Hoff Условия: Срок действия акции С 24 марта по 1 мая 2022 года Товар, участвующий в акции Любой товар, представленный в магазинах Подробности действия акции Все покупатели могут приобрести выбранный товар по следующей программе: 0% – первоначальный взнос от цены товара 0% – переплата 6 месяцев – срок предоставляемого рассрочки Выплаты по кредиту производятся ежемесячно равными долями Годовая процентная ставка за пользование Кредитом (первые 3 процентных периода) – 36,1% годовых.