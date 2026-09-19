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Пронедра

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Лигнин из бумажных отходов помог создать прочное автомобильное углеволокно

Лигнин из бумажных отходов помог создать прочное автомобильное углеволокно

Инженеры Вашингтонского университета в Сент-Луисе (WashU) разработали процесс производства углеродных волокон, отвечающих требованиям автомобильной промышленности, с использованием лигнина — отхода целлюлозно-бумажных производств, который в большинстве случаев сжигается или выбрасывается.

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