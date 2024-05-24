Терапевт Куприна рассказала, когда открывать купальный сезон без вреда для здоровья

Правило 18+ Как рассказала Светлана Куприна, врач-терапевт «Инвитро-Воронеж», людям без закалки рекомендуется открывать купальный сезон в природных водоемах не раньше чем температура воды поднимется выше 18 градусов, а температура воздуха будет не менее 22 градусов.