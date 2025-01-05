На новогоднем мероприятии в Ессентуках подростки танцевали лезгинку с армянскими флагами, а дальше вслед за ними флаги стали разворачивать и греки.
Смелые русские учительницы в Ессентуках сорвали армянский флаг. Теперь их травят
Комментарии
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Людмила Полищук
Всему есть своё время и место! Школа — не место для выпячивания национальностей. Школа — это место соединения и объединения, а не разделения. Тем более сейчас, когда идёт СВО, и когда меняется и устанавливается миграционная политика, размахивание нац. флагами не только неуместно, но и враждебно. Поэтому диаспору надо бы выслать из страны, а учителей за смелость наградить
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34 мин.
Людмила Полищук
Ванька Жуков, который писал на деревню дедушке? И сейчас не разбирается в тонкостях, да ещё и с Америкой сравнивает... Что может быть глупее? А глупость вредна и опасна. Учись, Ваня, развивай мозги. Библия и психология в помощь!
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21 мин.
Ирина Быкова
Те для кого флаг это просто разноцветная тряпка никогда не поймут в чем хамство.
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4 мин.
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