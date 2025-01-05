Смелые русские учительницы в Ессентуках сорвали армянский флаг. Теперь их травят

Людмила Полищук

Всему есть своё время и место! Школа — не место для выпячивания национальностей. Школа — это место соединения и объединения, а не разделения. Тем более сейчас, когда идёт СВО, и когда меняется и устанавливается миграционная политика, размахивание нац. флагами не только неуместно, но и враждебно. Поэтому диаспору надо бы выслать из страны, а учителей за смелость наградить