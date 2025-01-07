Где же искра нашей любви?

ВМ

Владимир Минаков

Вера, чтобы искра не гасла, выбирать спутницу жизни нужно долго и при дневном свете, а не тёмной ночью наощупь. Я со своей дамой общался почти год, познал её характер, привычки, родственников и взаимоотношения между ними. Поэтому уже без году полстолетия прожили вместе, смотрим и идём в одну сторону, а не каждый в свою... Детям уже скоро полтинник, там свои семьи, живут отдельно и далеко. Главное - не ошибиться в выборе того, с кем предстоит жить - об этом я и написал ранее. Очи видели, что берут, теперь ежьте, хоть повылазят... Нв старость не искру ищут, а спокойствие и уют.