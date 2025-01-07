Меня зовут Ольга, и я в браке уже очень давно. У нас есть дети, и, казалось бы, все должно быть хорошо.
Где же искра нашей любви?
Комментарии
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ВераВерная
Вас немного не в ту степь понесло))) Рассказ о супругах, живущих долгие годы в браке. Это у них искра пропала. Причём тут ваши курицы?
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
Вера, чтобы искра не гасла, выбирать спутницу жизни нужно долго и при дневном свете, а не тёмной ночью наощупь. Я со своей дамой общался почти год, познал её характер, привычки, родственников и взаимоотношения между ними. Поэтому уже без году полстолетия прожили вместе, смотрим и идём в одну сторону, а не каждый в свою... Детям уже скоро полтинник, там свои семьи, живут отдельно и далеко. Главное - не ошибиться в выборе того, с кем предстоит жить - об этом я и написал ранее. Очи видели, что берут, теперь ежьте, хоть повылазят... Нв старость не искру ищут, а спокойствие и уют.
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13 час.
ВераВерная
Именно об этом мой комментарий. А вы, похоже, его просто не читали.
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12 час.
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