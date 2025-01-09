WSJ: Си Цзиньпин возмутился оценками экономики Китая

В декабре на вашингтонском форуме китайский экономист Гао Шаньвэнь усомнился в эффективности экономического управления КНР, предположив, что реальный рост ВВП Китая составляет около 2%, а не 5%, как заявляют власти страны, а принимаемые меры по стимулированию роста ВВП — ситуативные и неэффективные.