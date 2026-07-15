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Царьград

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Священник Береговой объяснил традиции передачи крестов в семье

Священник Береговой объяснил традиции передачи крестов в семье

Православный священник Владислав Береговой рассказал о традициях ношения крестов. Он объяснил, что крест обычно носится до конца жизни, но может быть передан по наследству, если является семейной реликвией.

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