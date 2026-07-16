Академика Валентина Пармона лишили должности председателя СО РАН

Документ предписывает освободить академика от должности с 15 июля. Юридическим основанием для этого шага стала статья 83 Трудового кодекса РФ, которая требует расторгать трудовой договор в случае дисквалификации работника.
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