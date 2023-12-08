Учитель заявил, что скорую для еще живой девочки в брянской школе ждали 40 минут

Максим Корабец, - учитель физкультуры гимназии №5 города Брянска, где вчера ученица открыла огонь из ружья по своим одноклассникам,- рассказал корреспонденту «Звезды» о своих действиях, когда началась стрельба, об условиях безопасности в школе и о том, что увидел в классе по прибытию.