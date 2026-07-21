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Патриарх Кирилл назвал главный вопрос, который задаст Бог на Страшном суде

Патриарх Кирилл назвал главный вопрос, который задаст Бог на Страшном суде

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после освящения храма святителя Николы Тульского в Казани заявил, что на Страшном суде Бог не будет спрашивать о национальности, образовании или карьере .

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