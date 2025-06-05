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Царьград

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Чем Шойгу перекрыл все опасные коррупционные расследования после отставки из Минобороны?

Чем Шойгу перекрыл все опасные коррупционные расследования после отставки из Минобороны?

В последние дни секретарь Совбеза России Сергей Шойгу вновь активно проявляет себя в медиа-пространстве, в то время как "инсайдеры" разной паршивости продолжали "отправлять его в отставку".

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Комментарии
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Амара Карпова
Это КОЗЕЛ🤮💩должен был сидеть в тюрьме💯Ну ничего ЗАКОН БУМЕРАНГА не ошибается с адресом! Всему свое время💯
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