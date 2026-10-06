Барнаул согревается. Отопление появилось в 87% многоквартирных домов

Если отопление в квартире отсутствует или работает ненадлежащим образом, жителям рекомендуют сначала обратиться в свою управляющую компанию В Барнауле по состоянию на 5 октября тепло поступило в 2596 многоквартирных домов, что составляет 87% жилого фонда.