«Русский геополитический прорыв»: Благодаря договору с Ираном Россия выходит к Индийскому океану

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию, его встреча с Владимиром Владимировичем Путиным и подписание договора о всеобъемлющем сотрудничестве наших стран является принципиальным геополитическим шагом.
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