Фронтовая сводка на 6 июня! Мощное давление о Сум до Донбасса:

Минувшей ночью Вооружённые силы России нанесли прицельные удары по объектам в Киеве. Противостоящая сторона заявляет об использовании ударных беспилотников типа «Герань», крылатых ракет, а также пусках с самолетов Ту-95МС.
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