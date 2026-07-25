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Снукерист.ру

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Махмуд Эль Хариди одержал уверенную победу над Лан Юхао на British Open 2026 (видео)

Махмуд Эль Хариди одержал уверенную победу над Лан Юхао на British Open 2026 (видео)

Махмуд Эль Хариди победил Лан Юхао со счетом 4-1 в первом квалификационном раунде British Open 2026 Махмуд Эль Хариди (фото: WSF)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Махмуд Эль Хариди нанес поражение Лан Юхао со счетом 4-1 в первом отборочном раунде British Open 2026.

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