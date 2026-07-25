Махмуд Эль Хариди одержал уверенную победу над Лан Юхао на British Open 2026 (видео)

Махмуд Эль Хариди победил Лан Юхао со счетом 4-1 в первом квалификационном раунде British Open 2026 Махмуд Эль Хариди (фото: WSF)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Трансляции, расписание - квалификация Махмуд Эль Хариди нанес поражение Лан Юхао со счетом 4-1 в первом отборочном раунде British Open 2026.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)