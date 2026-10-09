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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» снова творит историю, доказав, что 100% медицинского сообщества ошибалось». «Атлетико» о том, что Вальверде восстановился раньше срока после травмы в дерби

«Атлетико» пошутил над «Реалом» в соцсетях после того, как Федерико Вальверде вошел в заявку «сливочных» на матч с «Вильярреалом», который пройдет завтра.

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