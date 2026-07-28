Дмитриев озаботился ситуацией на нефтяном рынке из-за атак хуситов

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев усомнился в объективности обвала нефтяных котировок, произошедшего после ударов йеменских хуситов по саудовским объектам.
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