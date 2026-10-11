Глава МИД Беларуси: беспорядки в ЕС — плата за милитаризацию

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире «Беларусь 1» назвал протесты во Франции, Испании, Бельгии и Великобритании прямым следствием перераспределения бюджета ЕС на вооружения в ущерб здравоохранению, образованию и социальной поддержке.