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Не только о футболе

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Батраков против «Барселоны» в ЛЧ, Кубок России, теннис и хоккей

Батраков против «Барселоны» в ЛЧ, Кубок России, теннис и хоккей

    За чем следить 13 октября: матчи «Локомотива» и «Краснодара», «Атлетико» — «МЮ», «Миннесота» — «Вегас» и Дёмин в предсезонке НБА! ✅ 🏀 2:00: «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс», НБА, предсезонные матчи — 122:131 НБА — предсезонные матчи 13 октября 2026, вторник.

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