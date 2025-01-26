В Госдуме поддержали идею давать льготную ипотеку за обещание родить

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отреагировала на инициативу представителей строительной сферы, предложивших выдавать льготную ипотеку парам, обещающим родить ребенка.
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