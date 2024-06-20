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Женщина погибла при атаке украинского беспилотника на Славянск-на-Кубани

Женщина погибла при атаке украинского беспилотника на Славянск-на-Кубани

Атакам также подверглись Адыгея и Тамбовская области, там загорелись нефтебазыУкраинский беспилотник ночью упал на частный дом в Славянске-на-Кубани, здание полностью разрушено, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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