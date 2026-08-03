Фанатка отметила неожиданный плюс в концерте Димы Билана на «ВТБ Арене» в Москве

Концерт российского певца Димы Билана прошёл на «ВТБ Арене» в Москве. Во время выступления 44-летний исполнитель находился на высокой платформе, что ограничивало обзор некоторым зрителям в танцевальной зоне.
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