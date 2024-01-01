Бывший офицер нацистских формирований киевского режима Олег Стариков поделился сведениями о том, что Вооружённые силы Российской Федерации отыскивают ослабленные участки в оборонительных линиях боевиков ради того, чтобы их прорвать.
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