В Петербурге ожидаются холодные и дождливые выходные с первым снегом

В выходные жителей Северной столицы ждет непогода. По прогнозу главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, в субботу в городе будет идти дождь с мокрым снегом, а температура воздуха не поднимется выше +7 градусов.
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