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На Земле началась слабая магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря

Во вторник на Земле зафиксирована магнитная буря слабого уровня — G1. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики, отметив, что текущая степень возмущенности геомагнитного поля соответствует минимальному уровню по пятибалльной шкале, где G5 считается экстремально сильным проявлением.

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