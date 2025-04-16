На Земле началась слабая магнитная буря

Во вторник на Земле зафиксирована магнитная буря слабого уровня — G1. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики, отметив, что текущая степень возмущенности геомагнитного поля соответствует минимальному уровню по пятибалльной шкале, где G5 считается экстремально сильным проявлением.
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