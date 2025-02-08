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Китай

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Китай и РК должны укреплять отношения в условиях растущей неопределенности -- Си Цзиньпин

Харбин, 7 февраля /Синьхуа/ -- Китай и Республика Корея /РК/ должны прилагать совместные усилия для укрепления и развития двусторонних отношений стратегического сотрудничества и партнерства в условиях нарастающей неопределенности международной и региональной ситуации.

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