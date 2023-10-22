Ближний Восток: хватай мешки – вокзал отходит

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- Самый простой вопрос с жителями США, что белыми, что чёрными: вообще никто и имя их никак. Давай до свидания, короче. Вернуть всё индейцам, даже если тех раз два и обчёлся. картину маслом евреи нарисовали колоритную: если можно на основе 2000-летних сказок, то значит можно всем поголовно. А у кого, кроме сказок есть ещё и музейные артефакты, то пора их предъявлять, а всем, у кого их нет – хватай мешки, вокзал отходит. Кто не успел, тот опоздал, ибо мир возвращается к временам, когда, хочешь – не хочешь, придётся выбирать, к кому присоединиться из сильных мира сего. С полным поглощением. Главное, не ошибиться с выбором.