Приставы начали принимать обращения о прекращении взысканий долгов у участников СВО

С 1 декабря 2024 года в России вступил в силу федеральный закон, позволяющий прекращать взыскание кредитных долгов для тех, кто заключил контракт на военную службу для участия в специальной военной операции, пишет ТАСС со ссылкой на ФССП.
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