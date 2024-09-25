Спрос на судовое топливо в августе 2024 г. подскочил до рекордного уровня за 1,5 года Спрос на судовое топливо в Панаме в августе 2024 г.
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Спрос на судовое топливо в августе 2024 г. подскочил до рекордного уровня за 1,5 года Спрос на судовое топливо в Панаме в августе 2024 г.
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