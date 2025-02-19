Заметка о повадках загнанных в угол

«Европейцам может аукнуться пособничество бандеровцам»: Захарова сообщила о завершении первого этапа переговоров в Эр-Рияде Участники российско-американских переговоров в Саудовской Аравии сделали перерыв, уйдя на рабочий ланч. После него намечена вторая сессия саммита. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила о завершении первого этапа переговоров. Следующая вторая сессия, которая уже началась после короткой паузы, станет заключительной. Во время встречи с журналистами Захарова сделала и несколько других заявлений. В частности, она сказала, что европейцам может аукнуться пособничество украинским приверженцам бандеровской идеологии. Пособничество современным украинским бандеровцам может громко аукнуться многим представителям европейских элит как соучастникам жестоких, кровавых преступлений взращенного ими неонацистского режима - заявила глава пресс-службы российского внешнеполитического ведомства. Возможно, это заявление Захаровой в определенной степени стало реакцией на недавнее решение ряда государств Европы усилить поддержку киевского режима, которое было принято сразу после телефонного разговора лидеров России и США. Саммит в Эр-Рияде стал первыми прямыми российско-американскими переговорами с начала спецоперации на Украине. На них Россию представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От Соединенных Штатов в переговорах участвуют глава Госдепа Марко Рубио советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Юрий Ильинов

Трамп: Если бы русские хотели, Киев давно бы лежал в руинах После переговоров российской и американской делегаций президент США сделал ряд обращающих на себя внимание заявлений. Основным тезисом в заявлениям Дональда Трампа стал тезис о необходимости закончить украинский вооружённый конфликт как можно быстрее. Трамп фактически прямо дал понять, что у Зеленского есть значительные проблемы с легитимностью, и именно поэтому его на данный момент нет за столом переговоров. По словам президента США, «если Украина хочет оказаться за столом переговоров, ей нужны выборы»: Вы знаете, украинцы скажут, а у нас давно не было выборов. Это чёткое послание от Вашингтона на «басни» Зеленского о том, что выборов на Украине «не хочет в такое время украинский народ, а не он сам». Трамп: К выборам на Украине толкает сложившаяся ситуация, а не Россия. Нужно заканчивать эту войну. Это очевидно. Мне неприятно это говорить, но рейтинг сегодняшнего лидера Украины в значительной мере упал. Продолжая довольно откровенно критиковать режим Зеленского, президент США указал на то, что глава киевского режима «не знает, куда ушла половина той помощи, которую Украине предоставили Соединённые Штаты». Напомним, что Зеленский не так давно заявил, что он не знает ни о каких 175 млрд долларах военной помощи, а знает только о 75 миллиардах. Трамп: Мы передали Украине 350 миллиардов долларов, где все эти деньги? Куда они идут? Я никогда не видел, чтобы кто-то за них отчитался. Украина должна объяснить нам, куда исчезли наши деньги или вернуть их. По словам Трампа, на Украине многое находится в разрушенном состояния: Но я имею в виду то, что русские не сделали ничего такого в Киеве. Я думаю, они просто не хотят запускать туда слишком много ракет. Они сделали это на 20 процентов, но не на 100 процентов. Если бы они хотели сделать это на 100 процентов, то всё произошло бы очень быстро. По словам Трампа, Киев бы давно лежал в руинах.