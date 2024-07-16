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Добрый Мир

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Трамп выбрал преемника и мир с Россией

Трамп выбрал преемника и мир с Россией

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 448 прочитали Дмитрий Бавырин Похоже, что фамилию будущего вице-президента США при президенте Дональде Трампе определила та же пуля, которая едва не снесла Трампу голову.

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