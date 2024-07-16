Трамп выбрал преемника и мир с Россией

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИСегодня 448 прочитали Дмитрий Бавырин Похоже, что фамилию будущего вице-президента США при президенте Дональде Трампе определила та же пуля, которая едва не снесла Трампу голову.