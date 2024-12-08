Стоит ли рассматривать покупку PEPE, TRX и AVAX в Новом Году?

Рынок криптовалют обновил максимумы капитализации, и инвесторы ищут перспективные монеты для вложения средств, способные пережить коррекцию и продолжить рост в 2025 году Аналитики выделили варианты с низким риском глубокого падения и вероятностью стабильного подъема: TRON (TRX): Проверенная временем платформа с высокой скоростью транзакций и низкими комиссиями.