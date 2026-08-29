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The Eurasia Daily news agency

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No one will withdraw Armenia from the CSTO without an official request — Senator

No one will withdraw Armenia from the CSTO without an official request — Senator

Armenia's non—recognition of Russia as an ally is an attempt to justify its unwillingness to go hand in hand with our country, said Vladimir Dzhabarov, chairman of the Federation Council Commission for the Protection of state Sovereignty and prevention of interference in the internal affairs of the Russian Federation.

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