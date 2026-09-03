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Сентябрь порадует яркой Венерой и Урожайной Луной рядом с Сатурном

Сентябрь порадует яркой Венерой и Урожайной Луной рядом с Сатурном

Сентябрьское небо подарит любителям астрономии сразу несколько ярких событий. Как сообщает Лаборатория реактивного движения NASA, в течение месяца можно будет наблюдать максимально яркую Венеру, Урожайную Луну в компании Сатурна и Нептуна, а также смену сезонов в день осеннего равноденствия.

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