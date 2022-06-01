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Поговорим серьезно! Про риски инвестиций и накоплений!

Поговорим серьезно! Про риски инвестиций и накоплений!

Попрошу вас очень серьезно отнестись к данной статье. Также прошу вас не гиперболизировать написанные мной вещи, а только принять к сведению и адаптировать под свою стратегию накоплений и инвестиций! Итак, я бы хотел поговорить о действиях ЦБ.

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