Поговорим серьезно! Про риски инвестиций и накоплений!

Попрошу вас очень серьезно отнестись к данной статье. Также прошу вас не гиперболизировать написанные мной вещи, а только принять к сведению и адаптировать под свою стратегию накоплений и инвестиций! Итак, я бы хотел поговорить о действиях ЦБ.