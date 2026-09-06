Predubezhdai вызвал скандал рекламой парфюма с изображением могилы

Бренд Predubezhdai Анастасии Мироновой оказался в центре внимания из-за рекламы парфюма для волос с изображением, напоминающим могилу.
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