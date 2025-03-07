Не делайте из искусственного интеллекта «врага народа»

На грани Интеллекта В военном деле и в сфере безопасности искусственный интеллект (ИИ) применяется сегодня достаточно широко и почти без разбора, откуда и как он оказался в той или иной структуре, на каком-либо конкретном предприятии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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